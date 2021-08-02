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Yasemin Adar'dan bronz madalya! Tokyo 2020'de rakibini 1 dakika 24 saniyede tuş etti

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Milli güreşçimiz Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı. Yasemin, rakibini böyle tuş etti.

Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi. Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Yasemin kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

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