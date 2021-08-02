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Muğla Milas'ta alevler hızla yola yöneldi! Gazeteciler ve ekipler son anda kurtuldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Mazıköy Mahallesi'nde, alevler bir anda yola yöneldi. O anlarda haber için yangın yerinde olan Fox TV muhabiri Gülşah İnce, alevlerden kaçarken o anları böyle görüntüledi.

Milas ilçesi yakınlarında Mazıköy'de alevlerle mücadele sürüyor. Şiddetli rüzgar da eklenince yangın ekiplere zor anlar yaşıyor. Fox TV muhabiri Gülşah İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mazıköy'de bir anda alevler itfaiye, jandarma, akut ve biz habercilerin üzerine doğru büyüdü rüzgarla. Her yanı orman olan yollar üzerinden müdahale riskli. Saatlerce hortum ve tankerlerle müdahale etmeye çabaladılar ama olmadı. Havadan şart, umarım herkes iyidir. " ifadelerini kullandı.

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