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Manavgat'ta çiftliği yanan Tuğba Özay'dan eleştirilere yanıt: Acı çekmemi istediniz

ANTALYA MANAVGAT yangınında çiftliği zarar gören ve üzüntüden 'felç geçirdiğini' söyleyen ve bir gün sonra İstanbul'da bir açılışta görüntülendiği için sosyal medyadan ve bazı ünlülerden tepki toplayan Tuğba Özay, yangın sonrası Manavgat’taki evinin son görüntüleri paylaştı ve eleştirilere yanıt verdi.

Manavgat'taki yangında çiftliği alevler arasın kalan Tuğba Özay, felç geçirdiğini söylemiş, bir gün sonra İstanbul'da bir açılışta görüntülenmişti. Neşeli halleriyle eleştiri oklarının hedefi olan Özay, yangın sonrası Manavgat’taki evine gitti. Çiftliğinden son görüntüleri paylaşan ünlü manken, ‘Ne istediniz biliyor musunuz? Daha fazla acı çekmemi!’ sözleriyle kendisini reklam yapmakla suçlayanlara tepki gösterdi.

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