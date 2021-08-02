Muğla'da TRT ekibine çirkin saldırı! Bir cümle kesip servis ettiler TRT'den açıklama geldi

MUĞLA'da günlerdir devam eden orman yangınıyla ilgili sosyal medyada "TRT’nin yalan haberi" başlığıyla ile paylaşılan videoyla ilgili TRT'den açıklama geldi. Bölgede yaşayanların TRT ekibine çirkin saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

Marmaris ilçesinde 5 gündür çok sayıda bölgede yangın devam ediyor. Yangınlardan en çok etkilenen yerlerden biri de yerleşim yeri sayısı bakımından yüksek Hisarönü mahallesi oldu. Hisarönü Mahallesi'nde alevler tekrar yükselmeye başlarken bölgede yaşayan vatandaşlar, kendi çabalarıyla evlerini kurtardığını söyleyerek TRT ekibine "Dün Hisarönü kurtuldu dediniz" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada NTV muhabiri ise "Kim dedi ya?" şeklinde yanıt verdi.



"Müdahale eden yok, biz burda yanıyoruz, burasına geldi artık milletin" diyen vatandaşlar TRT ekibinin bölgeden ayrılmasını istedi. TRT muhabiri tepkilerin ardından "Polis yok mu ya?" diye bağırdı. TRT ekibi arabalarına binerek bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.



TRT Haber Muhabiri Bülent Güler’in, 4 dakikalık yayınından 13 saniyelik bölüm kesilerek ‘TRT’nin yalan haberi’ başlığı ile sosyal medyada yayılmasına karşı TRT’den, resmi açıklama yapıldı. İşte o açıklama:



Algı operasyonuna imza atılmıştır

31.07.2021 tarihinde TRT Haber yayınına Marmaris'teki orman yangınları ile ilgili canlı bağlanan TRT Haber Muhabiri Bülent Güler'in 4 dakika 2 saniye süren yayını sırasında bölgede bulunan kişilerce cep telefonu ile çekildiği tahmin edilen 13 saniyelik bir video "TRT'nin yalan haberi" başlığıyla sosyal medyada paylaşılmıştır. Sözü edilen yayında yanan alanların yanmıyormuş gibi anlatıldığı ve yangınların söndürüldüğünün söylendiği iddia edilmiş ve algı operasyonuna imza atılmıştır.



Altyazı şeklinde ekrana yansıtılmıştır

Halbuki ilgili yayında sosyal medyada paylaşılan video kaydının çekildiği anın hemen öncesinde TRT Haber muhabirinin "Özellikle Turunç Mahallesi, Hisarönü Mahallesi ve Orhaniye Mahallesi'nde yüksek kesimlerde alevler hala etkisini sürdürüyor. Şu an kameraman arkadaşım Ali Güler, Turunç'un üst kesimlerde ve aşağı noktalarda, tepelik alandaki alevlerin hala devam ettiğini ekranlara taşıyor." sözleri TRT Haber'den canlı olarak yayınlanmıştır. Yangınların devam ettiği bilgisi ayrıca ilgili yayın esnasında altyazı şeklinde ekrana yansıtılmıştır.



Amaç TRT'yi karalamak

Aynı yayında Gökova bölgesine yangının sıçramasının nasıl engellendiği anlatılmış "Ekipler gerçekten cansiparane, yani bu kelimenin gerçekten, tamamen karşılığını vererek büyük bir mücadele verdiler ve Gökova Körfezi'ne ve Akyaka Yolu'na sıçramaması için büyük gayret gösterdiler ve yangın burada durduruldu ve artık Gökova Körfezi'ne yönelik bir tehdit tamamen ortadan kaldırıldı." denilmiştir. Yayında verilen bilgilerin doğruluğu apaçık ortadayken kimliği meçhul kişilerce kaydedilip, sosyal medyada doğru olmayan birtakım ifadeler eşliğinde paylaşılan videonun amacının TRT'yi karalamak olduğu açıktır.



Ekip kasıtlı bir şekilde saldırıya uğramıştır

Orman yangınlarıyla yüzlerce kahraman mücadele ederken, TRT Haber ekipleri de meslekleri için hayatlarını ortaya koymaya devam ediyor. Bir ekibimiz alevlerin ortasında kalmış, bir diğer ekibimiz ise kasıtlı bir şekilde saldırıya uğramıştır. TRT Haber ekiplerimize yönelik yapılan bu karalama kampanyaları ve saldırılar, arkadaşlarımızın doğru habercilik anlayışın' durduramayacaktır.