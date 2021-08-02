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Muğla Marmaris'te faciadan dönüldü! Yangın söndürme uçağına hakaretler savurdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde günlerdir devam eden yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı facianın eşiğinden döndü.

Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yurt genelinde 119 orman yangını kontrol altına alınırken 3 ilde süren 7 büyük yangın ise henüz kontrol altına alınamadı.  Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5 gün önce başlayan orman yangınları devam ederken, dün akşam saatlerinde ekiplerin müdahalesi ile etkisini kaybeden Orhaniye Bölgesi’ndeki yangın, yeniden başladı.

Arazi sarp olduğu için karadan müdahale edilemeyen yangına söndürme çalışmaları hava araçları ile devam ediyor. Bölgeden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, bir hafta öncesine kadar seyrine doyum olmaz manzaralara sahip olan yemyeşil dağ ve masmavi deniz adeta karardı. 

Faciadan dönüldü
Yetkililerin Marmaris'te yaptığı anonslara rağmen denizde seyir yapan özel yatın, su almak için denize inen yangın söndürme uçağına felaketi yaşatmasına ramak kaldı. Yangın söndürme uçağına tehlikeyi yaşatan yatta bulunanların uçağın pilotuna hakaretler savurması tepki çekti. 

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