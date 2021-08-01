BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24

Marmaris’te alevler bir anda yükseldi! Yolu trafiğe kapattı

Marmaris’te alevler bir anda yükseldi! Yolu trafiğe kapattı

Marmaris’in Turunç ilçesinde ormanlık alandan bir anda yükselen alevler yolu trafiğe kapattı. Vatandaşlar yangına çalıyla vurarak ve su dökerek müdahale etti.

Marmaris’te alevler bir anda yükseldi! Yolu trafiğe kapattı

Marmaris’te 4 gündür süren orman yangınlarında bazı noktalar kontrol altına alınsa da bazı noktalarda yangın etkisini arttırarak devam etti. 

110
Marmaris’te alevler bir anda yükseldi! Yolu trafiğe kapattı

Turunç yolunda çalılardan yükselen alevler bir anda ağaçları tutuşturdu. Kurumuş çam ağaçları alev topuna dönerek yolu trafiğe kapattı.

210
Marmaris’te alevler bir anda yükseldi! Yolu trafiğe kapattı

Yoldan geçen sürücüler araçlarının bagajlarındaki su bidonlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. 

310
Marmaris’te alevler bir anda yükseldi! Yolu trafiğe kapattı

Marmarisli bir vatandaş ise yanan yerlere çalıyla vurarak yangının ilerlemesini kesmek istedi. Yoğun dumanın içerisine giren yangın işçileri ve vatandaşın müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

410