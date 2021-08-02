Prof. Üstün Dökmen yangın videosu olay: Sizde bu g.ö.t varken daha çok boklarsınız

Ünlü psikolog Üstün Dökmen'in orman yangınlarına ilişkin çektiği video olay oldu. 'Çok kızgınım' diyen Üstün Dökmen, bir hikaye anlatıp 'Siz de bu g.ö.t. varken siz daha çok boklatırsınız' dedi.

Türkiye'deki orman yangınları tüm hızıyla devam ederken, ünlü psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen'in bir videosu gündeme oturdu. Yangının çıkış nedeninden, söndürme çalışmalarındaki uçak ve helikopter tartışmalarına kadar bir çok konuda eleştiride bulunan Üstün Dökmen, anlattığı hikaye ile olay oldu. 'Ülkem yanıyor ben kendimi çok aciz hissediyorum' diyen Üstün Dökmen, yangınları söndürmeden fidan kampanyalarının başlatılmasına tepki gösterdi.

"Beni mazur görün çok üzgünüm ve kızgınım' diyen Üstün Dökmen, halkın anlattığı kuşlarla ilgili hikayeyi aktarıp şunları söyledi:

-Biraz sonra bir kelime kullanacağım kaba gelmesin. Hatta kaba gelmesin bir kitap da var 'Bokun tarihi'... Halkımızın bir hikayesi. Anne baba kuş yavru kuşlara diyorlar ki 'yavrularım hadi kalkın başka bir yuvaya gidelim. Bu yuva boklandı' diyorlar. Yavrularda onlara diyor ki; 'Anne baba af buyurun sizde bu g.ö.t varken siz daha çok yuvayı boklatırsınız. "

-Sevgili dostlar bu yangın yeni çıktı. Bu yangını anlamadan para toplayıp yeni orman yapmanın anlamı var mı? Türkiye hatıra ormanı en çok olan ülke. Gerçekten hatıra çünkü ağaçların hepsi hatıra olmuş, yok... Büyümüş hatıra ormanı yok. Yangının ortasında daha bitmeden, acımızı yaşamadan aman ağaç dikelim. Bu vatandaşın gazını alma.