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Muhittin Böcek yetkililere seslendi: Yanıyor insanlar

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gündoğmuş'ta yangın yerinden yetkililere seslendi, "Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar" dedi.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gündoğmuş ilçesinde devam eden orman yangınının şehre indiğini belirterek sosyal medyadan videolu çağrıda bulundu.

"Yanıyor insanlar"

Böcek, yetkililere, "Gündoğmuş'tayız. Yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar" ifadeleriyle seslendi.

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