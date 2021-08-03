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Isparta'da kozalaklar alev topuna döndü: Her yer bir saniyede yandı

ISPARTA'da devam eden yangında kozalakların yangını nasıl büyüttüğü cep telefonu ile görüntülendi.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde Yazılı Kanyon’da saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan yoğun bir mücadele veriyor. Yangına 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara unsuru ile müdahale ediliyor. Yangın Çandır köyünde bazı evlere zarar verirken, vatandaşlar yangının yayılmasını engellemek için büyük çaba gösteriyor.

Çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda kozalaklar büyük tehlike saçıyor. Yanan kozalaklar farklı bölgelere fırlayarak yangını daha da genişletiyor. Sütçüler ilçesinde bir vatandaş kozalakların yangını nasıl büyüttüğünü görüntüledi. Görüntülerde vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri de görülüyor. Olayı görüntüleyen vatandaş, “Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer bir dakikada kül oldu” dedi. Ekiplerin yangına müdahaleleri sürüyor.

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