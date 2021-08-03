Başkan Muhammet Tokat'tan kritik uyarı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçede son üç gündür şiddetini artırarak devam eden yangınların henüz belinin kırılamadığını ve kırsaldan sitelere doğru ilerlediğini söyledi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının kırsaldan çıkıp sitelere doğru olduğunu söyledi. Tokat, yangının kritik bir noktada olduğunu belirterek yangının termik santrale doğru ilerlediğini duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Tokat, üç gündür şiddetini artıran orman yangınlarıyla ilgili gelinen noktanın kritik olduğunu söyledi. Şu ana kadar yangının beli kırılmadığını ve bunun hava desteğiyle sağlanabileceğini belirten Tokat, kırsaldan sitelere doğru ilerleyen alevlerinin istikametinin ilçede bulunan termik santral olduğunu söyledi.