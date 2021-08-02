Bodrum Belediye Başkanı: Acil hava desteği şart, durum çok ciddi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgedeki yangınların kontrolden çıktığını anlatarak yardım çağrısında bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgedeki yangınların kontrolden çıktığını ve bir an önce hava desteği sağlanması gerektiğini söyledi.

Çiftlik Çukurgöl bölgesinde olduğunu belirten Aras,

Aras şunları söyledi:

"Gördüğümüz sırtlarda yangın devam ederek Kissebükü'ne doğru geliyor. Bu yangını bizim tutumamız imkansız, bundan sonrası da Çiftlik. Buraya bir an önce hava desteği şart. Alevler parlamadan önü kesilmeli. Bir an önce uçak mı, helkopter mi ne gelecekse gönderin. Avrupa Birliği, Yunanistan yardımcı olayım diyor, kim edecekse etsin. Burası bizim artık son kalemiz artık bundan sonra gidiyoruz. Yangını rüzgar da iyice tetikliyor. Gördüğünüz yamaçlarda yangını tutmamız lazım. Ateşin önünde duramıyorsunuz. Lütfen hava desteği istiyoruz, yoksa durum çok ciddi."