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Denizli'deki yangında İHA ekibi alevlerin arasında kaldı! Yanmaktan son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınını takip ederken alevlerin arasında kalan İHA muhabirleri, yanmaktan son anda kurtuldu.

Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'ne yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Başta Manisa olmak üzere çevre illerden ekip takviyesi yapılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar boşaltılan 1 adet besihane, 1 adet traktör ve 1 adet su tankerinin küle döndüğü yangında, alevlerden etkilenen iki kişi de hafif şekilde yaralandı.

Bölgede bulunan Çamköy Mahallesi'ni tehdit ederek genişlemeye devam eden yangınla ilgili gelişmeleri aktarmak için bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Fadıl Pişkin ve kameraman Hüseyin Yılmaz, rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kaldı. Yoğun duman ve alevlerin arasında kalan İHA muhabirleri, orman ekiplerinin yardımıyla bir araca alınarak bölgeden çıkartıldı.

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