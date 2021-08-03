Marmaris yangınını Instagram'dan canlı yayın yapan Şahan Gökbakar'dan yetkililere çağrı

MARMARİS YANGINI son durumu an be an tüm detaylarıyla Instagram'dan açtığı canlı yayınlarla aktaran ünlü komedyen Şahan Gökbakar'evine kadar yaklaşan alevleri canlı yayında izletti. 2 gündür yangın bölgesinden yetkililere seslenen Gökbakar, "Müdahale olmazsa yangın büyüyecek" uyarısında bulundu.

MARMARİS yangınında alevler ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine kadar yaklaştı. 2 gündür yangın bölgesinden yetkililere seslenen Gökbakar, "Müdahale olmazsa yangın büyüyecek" uyarıları yaptı. Müdahalenin yetersiz kalmasıyla yangın büyüdü. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ünlü komedyen, "Göze göre göre yola atladı, mahşer yerine döndü. Buraya acil müdahale lazım. Buraya havadan müdahale şart. Burada insanların hepsi çaresiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’yiz bu kadar olmasın ya. Rica ediyorum. 2-3 uçak burayı söndürür ama buralar yanacak" diye isyan etti.