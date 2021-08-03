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Bodrum 60 saattir yanıyor! Belediye Başkanı Ahmet Aras: Büyük facia, felaket yaşıyoruz

BODRUM'da yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürerken Belediye Başkanı Ahmet Aras da sosyal medya hesabından bilgilendirme yapmaya devam ediyor. 60 saattir yangının devam ettiğini belirten Aras, "Büyük facia, felaket yaşıyoruz." dedi.

Bodrum 60 saattir yanıyor.  Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Aras, "İş yürekten yapılıyor, yorgunluk yok. Sonlarına da düşünmüyorlar girdikleri yer rüzgarın etkisi ile hayatlarının sonları da olabilir ama çekinmiyor kimse. Gerçekten böyle millet, doğa sevgisi inanılmaz bir şey." dedi. Aras şöyle devam etti: 

"Herkes destek olmaya çalışıyor"

Kastamonu'dan, Isparta'dan, Kocaeli'den gelen mi ararsınız Bodrum bir mozaik herkes buraya destek olmaya gelmiş. Her kesimden, her siyasi partiden aranıyoruz. Herkes destek olmaya çalışıyor. Bu doğayı sağlığa eriştirmemiz lazım mağdur olan vatandaşlarımız çok onların derdini çözeceğiz. İş birliği varken kimse aç açıkta kalmayacaktır. 

"Büyük facia, felaket yaşıyoruz"

Devasa çam ormanları yandı. Çam ballarının üretilecek yerleri kalmadı. Kovanlar başka bölgelere gönderilmiş ama arıların girip bal yapacağı çam kalmadı. Büyük facia, felaket yaşıyoruz.

"Çağrı yapmayı bırakıyorum"

Buraya daha çok müdahale gerekiyor. Bugünden sonra uçak ve helikopter çağrısı yapmayı bırakıyorum çünkü karşılık bulmuyor. Bizim yayılma ve yangın devam ediyor. Çökertme tarafı da öyle. Geliyor ama bakıyorsunuz kaderinizle baş başa kalmışsınız. Kurtarılacak o kadar çok yer var ki. Milyonlarca ağaç var. 

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