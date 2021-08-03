Bodrum yangınına destek gönderen Demet Akalın'a Seda Akgül bombası!

BODRUM YANGINI için 20-25 bin TL'lik yardım ve ihtiyaç malzemeleri bağışlayacağını ve çevresidnen sponspor da bularak yardım TIR'ı göndereceğini gözyaşlarıyla duyuran Demet Akalın'a, ünlü sunucu Seda Akgül resmen ateş püskürdü.

BODRUM MİLAS YANGINI son durumunu yakından takip eden ünlülerden biri olan ve sosyal medyada sıklıkla 'yardım' paylaşımları yapan Demet Akalın bölgedeki orman yangınının yerleşim yerlerine dağılmasının ardından o bölgedeki ve kentlerdeki zarar gören halka yardım etmek amacıyla reklam aldığı mobilya markası ile bir araya gelerek yardım göndereceğini duyurdu. 20-25 bin TL'lik yardım yapacağını ve ünlü arkadaşlarından ve bulduğu sponsorlardan aldığı gerekli ihtiyaç malzemelerini TIR'a doldurup Bodrum'a ulaştıracaklarını video ile duyuran ve bu esnada ağlayan Demet Akalın sosyal medyada hem desteklendi hem eleştirildi. Eleştirenlerden biri de ünlü sunucu Seda Akgül oldu.