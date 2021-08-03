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MEDYA

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Muğla Bodrum'da alevlerin arasında daldı

CNN International, BBC, Washington Post ve The Guardian başta olmak üzere dünya medyası Türkiye'deki orman yangınları haberlerine geniş yer verdi. Sky News muhabirinin ise alevlerin tam ortasından yaptığı yayın çok konuşuldu.

Türkiye'de orman yangınları ile mücadele devam ederken tahliye görüntüleri ve son durum, dünya medyasında da geniş yer buldu. Özellikle Sky News muhabirinin alevlerinin ortasında gerçekleştirdiği yayın dikkat çekti. Sky News kanalı özel haberler muhabiri Alex Crawford, Bodrum'da alevlerin arasına dalıp yaşananları izleyicilerine aktardı ve az önce geldikleri yolun alevler tarafından yutulduğunu anlattı. Yangının ormanları kasıp kavurduğunu belirten Crawford, Çökertme çevresinde alev dalgasının ekipleri geride bıraktığını söyleyip yangının güçlü rüzgar nedeniyle yayın sırasında bile ne kadar hızlı ilerlediğini gösterdi.

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