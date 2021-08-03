Canlı yayını kestiler! Muğla Marmaris'ta halktan A Haber'e tepki: Vatandaşlar çok öfkeli

Muğla'da devam eden yangını canlı yayında aktaran A Haber ekibi, vatandaşların tepkisi üzerine yayını kesmek zorunda kaldı.

Son bir haftadır farklı illerden gelen yangınlarla mücadele ediliyor. Muğla Marmaris'te Hisarönü Mahallesi'nde yangını görüntüleyen A Haber ekibine, vatandaşlar tepki gösterdi. Canlı yayındayken A Haber muhabiri, gelen tepkiler üzerine “Şu anda bizim üzerimize geliyorlar. Vatandaşlar çok öfkeli. Çetin buraya gelir misin? Vatandaşların tepkisi üzerine yürümek zorunda kaldık” dedi. Bir vatandaşın “Sayenizde!” diye bağırarak tepki gösterdiği duyulmasının ardından da muhabir yayını kesmek zorunda kaldı.