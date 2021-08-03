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MEDYA

Muğla Marmaris'te TGRT ekibine vatandaşlardan tepki: Yapmayın bak, Allah var

MUĞLA'da günlerdir süren yangında vatandaşlar TGRT ekibine tepki gösterdi.

Günlerdir yangınla boğuşan Marmaris'te vatandaşlar yayın yapmak için hazırlanan TGRT haber ekibine tepki gösterdi. Bölgede çekim yapan ekibe vatandaşlar "Yapmayın bak, Allah var. Doğru haber verin. İnsanlar perperişan. Bak yanıyor arka taraf. Helikopter gitti, uçak yok, hiçbir şey yok. Çoluğunuz var çocuğunuz var buraya tatile geliyorsunuz. Gelemeyeceksiniz, oksijen alamayacaksınız" diyerek seslendi.

Öte yandan, Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesinde de dün TRT ekibi ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşanmıştı. Hisarönülü vatandaşlar "Hisarönü kurtuldu demişsiniz dün" diyerek TRT ekibini yalan haber yapmakla suçlamıştı. Yaşananlar sonrası TRT algı operasyonu çürütmüştü. 

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