Cenazede cesede dokundu! Bir anda canlanınca şok oldular işte o anlar...

Lübnan'da ölü olduğu gerekçesiyle cenazesi gömülmek üzere yola çıkarılan adam mezarlık içine yaklaşırken hareket etmeye başladı.

Lübnan’ın El Hirmil şehrinde, cenazesi kaldırılan bir adam hareket ederek etrafta toplanan kalabalığı şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kadının ağlayarak "cesede" dokunduğu, açık tabutun etrafında toplanan kalabalığın ise yas tuttuğu görülüyor. Yas tutanlardan biri cenaze töreni sırasında ölü sanılan adamın nefes aldığını ve kıpırdadığı fark etti. Bunun üzerine etraftakiler hemen adama kalp mesajı yaparak ambulans çağırdı. Doktorlar, adamın hayatta olduğunu teyit etti ve tedavi almasını sağladı. Adamın neden ölü olarak tescil edildiği ise bilinmiyor.