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Kazma küreği kapan alevlerle mücadeleye koştu! Antalya cayır cayır yanıyor

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye sabahın erken saatlerinden itibaren havadan da başlandı. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda vatandaş da destek veriyor.
Güğlen Dağı'nda devam eden yangının Güneykaya Mahallesi'ne ilerlemesi, dün köylülerin de yardımları ile engellenmişti.

Yangının yayılmaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. İş makinaları ile yangının önünün kesilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güneykaya Mahallesi halkından eli kazma kürek tutan kadın erkek herkes yangın söndürme ekiplerine yardım ediyor. Çevre illerden gelen çok sayıda orman işçisi de arozözlerle yangına müdahale ediliyor.

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