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'Yoldan çıkarıyor' deyip Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası ilk kez anlattı: Jiletle...

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu cinayete kurban gitti. Tutuklanan M.M.A.’nın evinde Azra’ya cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldürdüğünü daha sonra banyoda kızı 5 parçaya ayırdığı ortaya çıktı.

Azra’nın babası Mustafa Haytaoğlu, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına canlı bağlanarak ilk kez konuştu. Acımasızca katledilen Azra’nın acılı babası Mustafa Haytaoğlu konuşmasına “O adamın bir oğlu varmış 9 yaşında. Şu an benim yanımda olsa ben ne yaparım biliyor musunuz? Onun saçını okşarım” dedi. Ardından olayın öncesinde ablasını Antalya’ya Azra’nın yanına yolladığını ve kızının koronavirüse yakalandığını öğrendiğini söyledi. Ablasının “aşağı inme” uyarısı nedeniyle sözlü tartışma yaşandığını anlattı.

 Azra’nın arkadaşı ile karşılaştığında hastaneye gideceğini söylediğini ifade eden baba “çocuğun elinde eldiven var” sözleriyle olaya dair detayları paylaştı. Haytaoğlu “Kamera kayıtlarında adam geliyor arabayla. Kızımı ‘gel sana çorba içireyim, hastaneye gidelim’ diyerek yoldan çıkarıyor” dedi. Katil zanlısı ile Azra’nın daha önceden tanıştığı iddialarının doğru olmadığını ifade eden acılı baba “Daha önce bir tanışıklıkları yok. Kızım kafede çalışırken oraya gelip tanışıyor, adam bir nevi avcı” dedi. “Evde kimliğini bırakmış, kızım planlı gitmiyor” diyen baba, Katil zanlısı M.M.A.’nın o gün uyuşturucu kullandığını iddia etti. “Jiletle ismini yazmış” ifadesini kullanarak “Aratıyorsun bu adamın daha çok olayları, bu adam soğukkanlı ve profesyonel” dedi.

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