BIST 1.403
DOLAR 8,32
EURO 9,89
ALTIN 484,01
HABER /  GÜNCEL

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babasından DNA örneği alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babasından DNA örneği alındı

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ormanlık alanda bulunan vücudunun parçaları eksik olduğu için dün gece babası Mustafa Haytaoğlu’ndan DNA örneği alındı.

Abone ol

Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu 28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılmış o günden itibaren haber alınamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesinde inşaat mühendisi ve emlak işiyle uğraşan M.M.A. (48) ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, “Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, ardından gitti” dediği öğrenildi. Bunun üzerine şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde M.M.A.’nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden M.M.A.’nın, "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak’taki ormanlık alana gömdüm” dediği öğrenildi.

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu’nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu’nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı M.M.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı, “canavarca hisle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babasından DNA örneği alındı

Dün gece, Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babasından DNA örneği alındı. Genç kızın, ormanlık alanda bulunamayan vücudunun eksik parçalarının aranmasına halen devam ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Belaruslu muhalif STK Başkanı Kiev'deki parkta ölü bulundu
Belaruslu muhalif STK Başkanı Kiev'deki parkta ölü bulundu
Gündoğmuş Belediye Başkanı ne dedi Mehmet Özeren kimdir yangın açıklaması
Gündoğmuş Belediye Başkanı ne dedi Mehmet Özeren kimdir yangın açıklaması
Hacı Yakışıklı ve İsmail Saymaz videomu eleştirenlere bir çift sözüm var
Hacı Yakışıklı ve İsmail Saymaz videomu eleştirenlere bir çift sözüm var
Katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası o haberleri yalanladı!
Katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası o haberleri yalanladı!
İstanbul'da çocuklarını rehin aldı cinnet geçirip kabusu yaşattı: Kurşunlar yağdırdı
İstanbul'da çocuklarını rehin aldı cinnet geçirip kabusu yaşattı: Kurşunlar yağdırdı
Son dakika Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağrı'da üvey baba 9 yaşındaki çocuğu döverek komalık etti! 9 günün ardından...
Ağrı'da üvey baba 9 yaşındaki çocuğu döverek komalık etti! 9 günün ardından...
Manavgat Bodrum Milas Marmaris orman yangınlarında son durum ilçe halkı tahliye edildi
Manavgat Bodrum Milas Marmaris orman yangınlarında son durum ilçe halkı tahliye edildi
Mustafa Murat Ayhan kimdir yaşı kaç Antalya'da nerede emlakçı?
Mustafa Murat Ayhan kimdir yaşı kaç Antalya'da nerede emlakçı?
Muğla'da ormanlık alanda bulundu! Onlarca patlamamış torpil terör şüphesini akla getirdi
Muğla'da ormanlık alanda bulundu! Onlarca patlamamış torpil terör şüphesini akla getirdi