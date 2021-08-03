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Ankara'da yasak! Mansur Yavaş havai fişek ve pikniklerdeki yasağı duyurdu

Ankara'da yasak! Mansur Yavaş havai fişek ve pikniklerdeki yasağı duyurdu

Mansur Yavaş Ankara için orman yangınlarına karşı yaptıkları çalışmada havai fişek kullanımı ve piknik alanlarına mangal ve ateş yasağı getirdiklerini duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara'da havai fişek kullanımının ve piknik alanlarında mangal ve ateş yasağı getirdiklerini açıkladı.

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız." dedi.

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