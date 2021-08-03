Muğla'da ormanlık alanda bulundu! Onlarca patlamamış torpil terör şüphesini akla getirdi

MUĞLA-Datça Aktur bölgesinde gençler, makilik arazide çamların altında, baruttan yapılmış güneşle parlayabilecek torpillerden buldular. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişinin aklına terör şüphesi geldi.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Muğla-Datça Aktur bölgesinde gençler, makilik arazide her beş on metre aralıklarla çamların altına serpiştirilmiş; sıkıştırılmış baruttan yapılmış, güneşle parlayabilecek torpillerden buldular.

Türkiye'nin bir çok ilinde neredeyse eş zamanlı olarak başlayan yangınların büyük bir saldırı olabileceği düşüncesi söz konusu videonun ardından yeniden hafızalarda yer etti.