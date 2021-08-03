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Kırıkkale'de buzdolabı hayatının kararttı! Gece gelen telefonla şok oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de buzdolabı hayatının kararttı! Gece gelen telefonla şok oldu

KIRIKKALE'de bir apartmanın 6. katındaki dairede buz dolabının patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiyeyi beklemeden kapıyı kırarak yangına müdahale eden 2 komşu dumandan zehirlendi.

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Yangın, Kırıkkale'de Çalılöz Mahallesi’ndeki Bülbül Sitesi’nde bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rengin Kosif’e ait bir apartman dairesinde buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Patlama sesini duyan apartman sakinleri de itfaiyeyi beklemeden evin kapısını kırarak yangına müdahale etmeye çalıştı.

Alevler kısa sürede büyüyünce dumandan zehirlenen komşulardan Hasan Önal (39) ve Ömer Çelik (28) ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartmanı tahliye etti. Doğalgaz vanalarını kapatarak tedbir aldı.


2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, apartmanın 6. katına itfaiye aracının merdiveniyle çıkarak pencereden yangına müdahale etti. Ekipler içeri girerek odalara sıçrayan alevleri kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen itfaiye eri Metin Eroğlu (47) ve Sait Erkoç (35, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Apartman dairesinde çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Tamamen kontrol altına alındıktan sonra da soğutma çalışmaları yapıldı. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi edilen 2 itfaiye eri ile 2 kişinin de sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.


"Can kaybının olmaması sevindirici"
Evde tek yaşayan Rengin Kosif, “Saat 3 gibi bir telefon geldi apartman görevlimizden. ‘Hocam eviniz yanıyor hemen gelin’ şeklinde. Hemen siteye geldim dumanların çıktığını gördüm. Geldiğimde itfaiye de buradaydı. Hemen müdahale edilmiş. Can kaybı yok o yüzden içim çok rahat. Komşularımda bir şey yok. İtfaiye erlerinde bir şey yok. Can kaybının olmaması sevindirici, hepimize geçmiş olsun” dedi.

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