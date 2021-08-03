Eda Tuğsuz kimdir kaç yaşında aslen nereli Milli cirit atıcı kaç kilo boyu kaç?

2020 Tokyo Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ederken göğsümüzü kabartan bir haber de Eda Tuğsuz'dan geldi. Eda Tuğsuz, cirit atma elemelerinde B Grubu'nda yarıştı ve en iyi dereceyi gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından Eda Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, kilosu ve boyu kaçtır merak konusu oldu.

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2020 Tokyo Olimpiyatları tüm hızıyla ve heyecanıyla devam ederken güzel bir haber de Eda Tuğsuz'da geldi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Eda Tuğsuz, cirit atma elemelerinde B Grubu'nda yarıştı. İlk hakkı geçersiz olan 24 yaşındaki milli atlet, ikinci atışında 62.31 metreyle kendi adına sezonun en iyi derecesini gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından Eda Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, kilosu ve boyu kaçtır merak konusu oldu.

1997 doğumlu milli sporcu Eda Tuğsuz, 2016 Türkiye 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’ndaki 57,24 metrelik atışıyla, Aysel Taş’a ait 16 yıllık Türkiye rekorunu kırdı. Türk sporcu bir hafta sonra Süper Lig mücadelesinde 58,95 m atarak rekoru bir buçuk metreden fazla yukarı taşımayı başardı. 20 Temmuz 2016 tarihinde Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası’nda gerçekleştirdiği 56,71 metrelik derecesiyle üçüncü sırada yeralarak bronz madalyanın sahibi oldu. Tuğsuz 2017 sezonuna yine rekorla giriş yaptı. Şubat ayında Mersin’de yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda önce 59,21 ardından da 59,68 m atarak kendine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

Şampiyonası’ndaki 57,24 metrelik atışıyla, Aysel Taş’a ait 16 yıllık Türkiye rekorunu kırdı. Türk sporcu bir hafta sonra Süper Lig mücadelesinde 58,95 m atarak rekoru bir buçuk metreden fazla yukarı taşımayı başardı. 20 Temmuz 2016 tarihinde Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası’nda gerçekleştirdiği 56,71 metrelik derecesiyle üçüncü sırada yeralarak bronz madalyanın sahibi oldu. Tuğsuz 2017 sezonuna yine rekorla giriş yaptı. Şubat ayında Mersin’de yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda önce 59,21 ardından da 59,68 m atarak kendine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

Türk atlet henüz bir ay geçmeden performansını daha da öteye taşıdı. Mart’taki 2017 Avrupa Atmalar Kış Kupası’nda 60,98 metreyi gören Tuğsuz, kişisel en iyi derecesini ve ülke rekorunu bir metreden fazla geliştirerek gümüş madalya kazandı. Sporcu böylece 60 metre sınırını geçen ilk Türk kadın ciritçi olarak kayıtlara geçti. Tuğsuz Nisan’da yaklaşık 3,5 metre daha ilerledi. Antalya’daki seçme yarışlarında ilk hakkında 64,30 atan sporcu, kariyerine bir Türkiye rekoru daha ekledi. Türk sporcu burada da durmadı; Bakü’deki 2017 İslami Dayanışma Oyunları mücadelesinde altın madalyayı kazanırken, rekor derecesini de 67,21’e taşıdı.