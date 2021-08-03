Beşiktaş, Godin'de ısrarcı son teklif yapıldı

Beşiktaş'ın stoper transferi için kadrosuna katmak istediği Diego Godin ile görüşmeler sürüyor. Tecrübeli oyuncuya yapılan son teklifin detayları ortaya çıktı.

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Beşiktaş 'ın stoper transferi için kadrosuna katmak istediği Diego Godin ile görüşmeler sürüyor. Cagliari sözleşme feshi için masada olduğu oyuncuya 500 bin Euro teklif etti.

Beşiktaş'ın da Godin'e son teklifi 1.5 milyon Euro maaş artı 500 bin Euro bonus ve maç başı ücreti oldu.

İtalya'da 4 milyon Euro kazanan Uruguaylı, Cagliari'nin fesih için önerdiği rakamın üzerinde talepte bulundu.