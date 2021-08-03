Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına ortak olup söz veren sanatçılar!
Türkiye yangın yerine dönmüş, hanımefendiler beyefendiler yalanlar üzerinden ahkâm kesiyor:
- Kendime söz veriyorum!
Ne sözü kardeşim?
Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha cesedini ortaya koydu ya.
Olmayan bir şeyi varmış gibi sundu ya:
- Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!
39 yıllık yetkiyi yeniymiş gibi sunan Kılıçdaroğlu'na destek sanatçı tayfasından geldi. Burcu Biricik Murat Boz, Kenan Doğulu gibi sanatçılar vakit geçirmeden harekete geçti:
- Yanan yerlerde otel yapılırsa o otelde konser vermeyeceğime şimdiden söz veriyorum.
Ne oteli kardeşim?
Turizm Bakanı çıktı bas bas bağırdı...
"Yok öyle bir şey" dedi...
- Olsun ben sözümü şimdiden vereyim de...
Ver tabii... Aldığın sözün karşılığında elbette senin de bir sözün olacak. Kış gelmeden CHP'li belediyelerle yapacağın konser anlaşmaları... COVİD 19 sürecinde ne sen, ne de senin gibi sanatçılar doğru düzgün iş yapmadı, para kazanamadınız... Eylül'ün sonuna kadar bir iki konser fena olmaz değil mi?
Ver sözü al konseri yani!
Hiç homurdanma güzel kardeşim; milletin yüreği yanarken, bu ülkenin ana muhalefet lideri Turizm Bakanı'nın açıklamasına rağmen yalanında ısrar ediyor, sen de onun peşine takılıp yalana ortak oluyorsun.
Neden?
Sizi bilmem ama, benim aklıma yaz konserlerinden başka bir şey gelmiyor.
Emre Kınay'dan Kılıçdaroğlu'na mesaj var
Şahan Gökbakar, Haluk Levent gibi sanatçılar, beklenti içinde olmadan Türkiye'yi saran yangınları söndürmenin telaşını yaşadı günlerce.
Twitter'da değil, sahada boy gösterdiler.
Burcu Biricik, Kenan Doğulu, Murat Boz... ve diğer bir çok sanatçı gibi şov yapmadılar, havada uçuşan yalanların peşine takılmadılar. PKK'yı, FETÖ'yü... uzaktan avuç ovuşturan hainleri sevindirmediler. Dışarıdaki hainlere kullansınlar diye malzeme vermediler.
Bunların içinde bir de Emre Kınay var. İYİ Parti'de Kadiköy adayı oldu, millet siyaseten bir hiç olduğunu gösterdi. O gün bugün kayıp olan Emre Kınay yeniden ortaya çıkıverdi.
"Ben buradayım, beni gör Kemal Bey" mesajı verdi.
Müstakbel lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir farkı yoktu Emre Kınay'ın.
Koş emre koş, millet seni çağırıyor!
Can Ataklı mı yangınları çıkardı?
Tabii ki hayır.
Kimsenin böyle bir iddiası da olmadı.
Can Efendi'nin o videosunu konu ettik, 6 ay önceki öngörüsüne hayran kaldık sadece.
Ne demişti?
Tayyip Erdoğan'ın seçimle gitmeyeceğini söylemişti.
Erdoğan'ın gitmesi için...
Çok büyük bir depreme ihtiyaç duymuştu.
Sel felaketi ya da...
O da olmadı...
Yangın çok büyük yangınlar çıkmalıydı...
Çıktı valla...
Çıktı da...
Tayyip Erdoğan gitmedi hâlâ...
"Çok büyük yangın" da kâr etmedi.
Ne olacak şimdi Can'ım benim?
Bir fikrin var mı?
Varsa bana yaz...
Whatsap'tan değil ama...