Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına ortak olup söz veren sanatçılar!

Türkiye yangın yerine dönmüş, hanımefendiler beyefendiler yalanlar üzerinden ahkâm kesiyor:

- Kendime söz veriyorum!

Ne sözü kardeşim?

Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha cesedini ortaya koydu ya.

Olmayan bir şeyi varmış gibi sundu ya:

- Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!

39 yıllık yetkiyi yeniymiş gibi sunan Kılıçdaroğlu'na destek sanatçı tayfasından geldi. Burcu Biricik Murat Boz, Kenan Doğulu gibi sanatçılar vakit geçirmeden harekete geçti:

- Yanan yerlerde otel yapılırsa o otelde konser vermeyeceğime şimdiden söz veriyorum.

Ne oteli kardeşim?

Turizm Bakanı çıktı bas bas bağırdı...

"Yok öyle bir şey" dedi...

- Olsun ben sözümü şimdiden vereyim de...

Ver tabii... Aldığın sözün karşılığında elbette senin de bir sözün olacak. Kış gelmeden CHP'li belediyelerle yapacağın konser anlaşmaları... COVİD 19 sürecinde ne sen, ne de senin gibi sanatçılar doğru düzgün iş yapmadı, para kazanamadınız... Eylül'ün sonuna kadar bir iki konser fena olmaz değil mi?

Ver sözü al konseri yani!

Hiç homurdanma güzel kardeşim; milletin yüreği yanarken, bu ülkenin ana muhalefet lideri Turizm Bakanı'nın açıklamasına rağmen yalanında ısrar ediyor, sen de onun peşine takılıp yalana ortak oluyorsun.

Neden?

Sizi bilmem ama, benim aklıma yaz konserlerinden başka bir şey gelmiyor.