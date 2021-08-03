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Vitor Pereira, yönetimden 3 transfer istedi

Vitor Pereira, yönetimden 3 transfer istedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, takımdaki kalite dengesini her bölgede kurmak için transfer istedi, bu çerçevede üç transfer yapılması planlandı.

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Fenerbahçe ’de teknik direktör Vitor Pereira, doğrudan ilk 11’de yer alabilecek transfer istedi. Milliyet'in haberine göre; Genel çerçevede takımın performansından memnun kalınsa da, şampiyonluk yarışı ve uzun maratonda risk alınmayacak. Bu çerçevede üç transfer yapılması planlanıyor.

Kalite dengesi kurmak
Transfer yapılmasının temel sebebi, takımdaki kalite dengesini her bölgede kurmak... Özellikle orta sahada çok güçlü alternatifleri olan sarı-lacivertliler, benzer bir yapıyı diğer bölgeler için de kurmak istiyor.

Savunmanın merkezi ve kale güçlü görünürken, bunun dışında kalan bölgeler için takviye söz konusu oldu. Bir zincirin halkaları gibi tüm isimlerin aynı seviye ve kalitede olması, Portekizli teknik adamın istediği oyununu sahaya daha kolay ve kısa sürede yansıtmasını sağlayacak. Bu çerçevede golcü ve kanat transferi yapılacak. Kanat için iki takviye düşünülüyor.

Transferde titiz çalışma
Yönetim, transfer çalışmalarını yaparken de acele edip hata yapmak istemiyor. Mevcut kadro ile lige başlanma ihtimali üzerinde duruluyor. Transfer döneminin sonuna kadar en iyi oyuncuları getirmek için sarı-lacivertliler titiz bir çalışma yürütüyor.

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