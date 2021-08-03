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İstanbul'da çocuklarını rehin aldı cinnet geçirip kabusu yaşattı: Kurşunlar yağdırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da çocuklarını rehin aldı cinnet geçirip kabusu yaşattı: Kurşunlar yağdırdı

İSTANBUL'da evdeki iki çocuğunu rehin alan alkollü şahıs, sağa sola küfürler savurup tüfek ve tabanca ile pencereden havaya ateş açtı. Özel harekat ekiplerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında ailesi ile birlikte yaşayan ve alkollü olduğu öğrenilen Ümit A. iki çocuğunu rehin aldı. Pencereden küfürler savuran Ümit A.’yı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak, Ümit A.’yı ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra çocukları bırakan adam, bu sefer de pencereden tehditler savurarak tüfek ve tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen polis özel hareket ekipleri, düzenledikleri başarılı operasyon ile Ümit A’ı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.


“Cinnet geçirdi büyük ihtimalle, çok iyi bir çocuktu”
Olaya tanık olan Doğukan Doğu, “Adam önce camdan aşağıya doğru sıkmaya başladı. Polisler hemen geldi. Barikat kurdular, kimse geçemedi buradan. Güvenlik sağlandıktan sonra müdahale timi geldi. Bir buçuk saat sonra şüpheli yakalandı. İçmiş diyorlar” dedi.


"Çok ateş etti, herkese ateş etti"
Olayı gören başka bir vatandaş ise, “Ümit ismi, efendi bir çocuk. Neden böyle bir şeye kalkıştı bilmiyorum. Cinnet geçirdi büyük ihtimalle. Polisler oto yıkamadan girdiler. Kolay kolay teslim olacak gibi görünmüyordu. Oto yıkamadan girip arkadan çıkıp öyle yakaladılar zannedersem. Çok ateş etti, herkese ateş etti. Çok bağırıyordu. Cinnet geçirdi büyük ihtimalle, çünkü çok iyi bir çocuktu” diye konuştu.

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