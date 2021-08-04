Meteoroloji Prof. Orhan Şen Akdeniz için bir ihtimal yağmur duyurusu yaptı
TÜRKİYE orman yangınları ile mücadele ederken bir iyi ihtimal belirdi. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen yangın bölgesi Akdeniz bölgesi için yağmur ihtimalini duyurdu. İşte aşırı sıcak uyarısı ile gelen son meteoroloji raporu.
Ağustos ayıyla beraber Türkiye genelinde sıcaklıklar zirveyi gördü. Özellikle İstanbul ve çevresinde, Afrika sıcakları ya da çöl sıcakları olarak bilinen “eyyam-ı bahur” etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava raporu paylaşırken Prof. Dr. Orhan Şen de yangın bölgesi Akdeniz'de yağış yaşanabileceği müjdesi verdi. İşte detaylar...
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar ne zaman gelecek?
Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, "Cuma gününe kadar sıcak hava dalgası devam ediyor. Cumartesi yağış var. Güney Doğu ve kıyı Ege hariç." dedi.