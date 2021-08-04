Tokyo 2020'de Busenaz Sürmeneli finale yükseldi, yangınları çıkaranlara net mesaj

Milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, TOKYO 2020'de finale yükseldi. Sürmeneli, maçın ardından kameralar karşısında 'o madalya ülkemize gelecek' derken yangınları çıkaranlara da iki çift söz söyledi.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta Türkiye tarihi bir gün yaşıyor. Finale çıkarak madalyayı garantileyen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Busenaz Sürmeneli de adını finale yazdırdı.

Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.

Maçın ardından ringten inen Sürmeneli, kameralara karşı "Bekle Türkiye'm o madalya gelecek bize, ülkemize gelecek. O yangınları da çıkaranlar, bir ölür bin diriliriz." ifadelerini kullandı.

Final maçı ne zaman?

Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.