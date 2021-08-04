Sadık Yıldırım kimdir aslen nereli kaç yaşında Sadık Yıldırım paylaşımları

İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken Sadık Yıldırım'ın üstünden uyuşturucu, el bombası, tüfekler ile ruhsatlı ve ruhsatsız silahlar çıktı. Bornova Merkez Karakolu'na götürülen Sadık Yıldırım 2 saat sonra serbest bırakıldı. Peki Sadık Yıldırım kimdir, aslen nereli?

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İnstagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile kan donduran Sadık Yıldırım kimdir, aslen nereli ve mesleği nedir soruları merak konusu oldu. 18 kişiyle birlikte yola çıkan Sadık Yıldırım önce bizlerle arabada çektiği hikayelerini paylaştı. ’18 kişi yol gidiyoruz diye çete mi olduk yani’ açıklaması yapan Yıldırım, Bornova Merkez Karakolu’na götürüldü.

Yıldırım ve arkadaşlarının üzerinden tamı tamına 3 ruhsatsız silah, 3 ruhsatlı silah, 2 uzun namlulu tüfek, 1 adet el bombası ve 50 gram uyuşturucu çıktı!

Henüz karakoldayken ‘en fazla 1-2 saate çıkarım’ diye paylaşımlar yapan Yıldırım, Gerçekten de 2 saat içerisinde serbest bırakıldı. Kendisi akabinde yaptığı paylaşımlarla polis memuru Tolga Akpınar’ı alenen tehdit etti ve polis memurunun adını eline yazdı.

Yıldırım'ın instagram profilinde kendisine ait pek çok silah fotoğrafıyla pozları var.

Ayrıca kendisinin pek çok siyasi ve devlet adamıyla da fotoğrafı yer alıyor.