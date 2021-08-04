BIST 1.409
DOLAR 8,40
EURO 9,98
ALTIN 489,65
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Kayseri'de feci kazada araç hurdaya döndü! Can pazarı yaşandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de feci kazada araç hurdaya döndü! Can pazarı yaşandı

KAYSERİ'de kontrolden çıkan otomobil, önce refüjdeki ağaca ardından karşı yola çıkarak başka bir araca çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Komandolar Caddesi üzerinde, M.E. yönetimindeki Tofaş marka araç 07 ATT 52 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak önce refüjdeki ağaca, ardından da karşı yoldan gelen S.A. yönetimindeki 38 LJ 075 plakalı Totoya marka araca çarptı. Kazada, 07 ATT 52 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan S.E., A.E. ve 38 LJ 075 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı.

Araçta sıkışan M.E. ile S.E. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu taktiği! Böyle cumhurbaşkanı adayı olacak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu taktiği! Böyle cumhurbaşkanı adayı olacak
İbrahim Çelikkol kimdir kaç yaşında aslen nereli? İbrahim Çelikkol kiminle evli?
İbrahim Çelikkol kimdir kaç yaşında aslen nereli? İbrahim Çelikkol kiminle evli?
Buse Naz Çakıroğlu Tokyo 2020'de finale kaldı!
Buse Naz Çakıroğlu Tokyo 2020'de finale kaldı!
Bilim Kurulu toplanıyor! Rakamlar korkutuyor! Önlemler masada
Bilim Kurulu toplanıyor! Rakamlar korkutuyor! Önlemler masada
İzmir’de polis aracı ile otomobil çarpıştı 1 polis şehit oldu 4 yaralı
İzmir’de polis aracı ile otomobil çarpıştı 1 polis şehit oldu 4 yaralı
Evde bakım maaşı ağustos ayı ödemesi ne zaman?
Evde bakım maaşı ağustos ayı ödemesi ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi
Koronavirüs aşısı diğer hastalık aşılarıyla birleştiriliyor! Evrensel aşı çalışması
Koronavirüs aşısı diğer hastalık aşılarıyla birleştiriliyor! Evrensel aşı çalışması
Suriyelileri göndermek için zam istemişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zam önerisi kabul edildi
Suriyelileri göndermek için zam istemişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zam önerisi kabul edildi
Fırsatçılar yangında da sahneye çıktı! Yüzde 630'lara varan zam yaptılar
Fırsatçılar yangında da sahneye çıktı! Yüzde 630'lara varan zam yaptılar