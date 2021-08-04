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Bilim Kurulu toplanıyor! Rakamlar korkutuyor! Önlemler masada

Bilim Kurulu toplanıyor! Rakamlar korkutuyor! Önlemler masada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bilim kurulu toplanıyor. Masada aşılamaların düşmesi ve vaka sayılarının giderek artması var. Yeni önlemler gelebilir.

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Yeni kısıtlamaların gelebileceğinin konuşulacağı Bakanlar Kurulu pazartesi olması gerekirken yangın gündemi nedeniyle ertelenmişti.

Yeni yasaklar gündeme gelebilir

Sağlık Bakanı Koca dünkü vaka sayılarında şöyle duyurmuştu:

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 74 milyon 67 bin 511'e yükseldi.

Türkiye okullar açılmadan 18 yaş üstü nüfusu tamamına yakınını aşılamak istiyor. Ancak aşılama istenilen seviyeye ulaşmamışken Delta varyantı hızla ilerliyor. Buna karşılık aşı ile ilgili yeni kısıtlamaların konuşulması gündemde. ABD'deki gibi aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık gibi önlemler de gündemde.

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