BIST 1.409
DOLAR 8,40
EURO 9,98
ALTIN 489,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Bursa'da dikkatsizliğin sonu kötü bitti! Yaşlı kadını hastanelik etti

Bursa'da dikkatsizliğin sonu kötü bitti! Yaşlı kadını hastanelik etti

BURSA'da, oto yıkamada çalışan eleman, araçla geri geri çıkarken çarptığı yaşlı kadının yaralanmasına sebebiyet verdi.

Abone ol

Mudanya ilçesinde oto yıkamacıda çalışan Ahmet D, müşterisinin yıkadığı aracı çekmek için geri manevra yaptığı esnada, yoldan geçen Hikmet Büktel’e (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı kadın başını asfalta çarptı. Kazayı gören esnaf ve vatandaşlar hemen yaralı kadına ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerine haber verdi. Başından yaralanan kadın ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından aracı kullanan çalışan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polisin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Buse Naz Çakıroğlu Tokyo 2020'de finale kaldı!
Buse Naz Çakıroğlu Tokyo 2020'de finale kaldı!
Bilim Kurulu toplanıyor! Rakamlar korkutuyor! Önlemler masada
Bilim Kurulu toplanıyor! Rakamlar korkutuyor! Önlemler masada
İzmir’de polis aracı ile otomobil çarpıştı 1 polis şehit oldu 4 yaralı
İzmir’de polis aracı ile otomobil çarpıştı 1 polis şehit oldu 4 yaralı
Evde bakım maaşı ağustos ayı ödemesi ne zaman?
Evde bakım maaşı ağustos ayı ödemesi ne zaman?
Koronavirüs aşısı diğer hastalık aşılarıyla birleştiriliyor! Evrensel aşı çalışması
Koronavirüs aşısı diğer hastalık aşılarıyla birleştiriliyor! Evrensel aşı çalışması
Suriyelileri göndermek için zam istemişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zam önerisi kabul edildi
Suriyelileri göndermek için zam istemişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zam önerisi kabul edildi
Fırsatçılar yangında da sahneye çıktı! Yüzde 630'lara varan zam yaptılar
Fırsatçılar yangında da sahneye çıktı! Yüzde 630'lara varan zam yaptılar
Olay yeri Aksaray! Sevdiği kızın nişanlısının aracına zarar verdi
Olay yeri Aksaray! Sevdiği kızın nişanlısının aracına zarar verdi
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yangın söndürme faaliyetlerine destek
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yangın söndürme faaliyetlerine destek
Nijerya'da akut bağırsak enfeksiyonu nedeniyle 23 kişi hayatı kaybetti
Nijerya'da akut bağırsak enfeksiyonu nedeniyle 23 kişi hayatı kaybetti