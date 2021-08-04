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Türk Silahlı Kuvvetlerinden yangın söndürme faaliyetlerine destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yangın söndürme faaliyetlerine destek

Türk Silahlı Kuvvetleri, yangın söndürme faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor. İşte yapılan açıklama...

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Türk Silahlı Kuvvetleri, yangın söndürme faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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