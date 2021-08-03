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Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.4 olduğunu duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı saat 20.40'ta ve 7.60 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4.4 olduğu duyuruldu.

Datça açıklarında son günlerde en büyüğü 5.5 olan onlarca deprem meydana gelmişti.

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