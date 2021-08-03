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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercihleri için uzatma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercihleri için uzatma kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih tarihlerinin uzatıldığı bilgisini verdi.

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Türkiye, günlerdir devam eden yangın ve sel felaketleriyle boğuşuyor. Diğer tarafta ise başta yangın ve sel felaketlerinin meydana geldiği bölgelerde yaşayan öğrenciler olmak üzere tüm Türkiye yangın ve sellerle ilgili gelecek iyi haberlere kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel ve yangın felaketleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih tarihleri uzatıldı.

20 Ağustos'a kadar tercih yapabilecekler
Üniversiteli olmak için tercih yapacak adayların tercihlerini 20 Ağustos'a kadar gerçekleştirebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

* Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.

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