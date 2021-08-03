Yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerine yalanlama

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyada dolaşıma giren, Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerinin asılsız olduğunu bildirdi.Abone ol
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyada yer alan Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddialarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Vatandaşların sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate alması gerektiği belirtilerek, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır" ifadesine yer verildi.