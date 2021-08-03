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CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından yangın bildirisi

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından yangın bildirisi

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 11 büyükşehir belediye başkanı ortak bir açıklama yayımladı.

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Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 11 büyükşehir belediye başkanı Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarıyla ilgili yapılan toplantının ardından ortak bir basın açıklaması paylaştı.

Bildiriyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş imzaladı.

İşte CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının basın açıklaması:

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