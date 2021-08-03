BIST 1.404
DOLAR 8,44
EURO 10,03
ALTIN 492,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bartın’da sıcak hava asfalt eritti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bartın’da sıcak hava asfalt eritti

Bartın’da termometreler 37 dereceyi gösterirken nemle birlikte hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle Bartın – Zonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde asfaltın eridiği görüldü.

Abone ol

Bartın’da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 37 dereceye ulaştı. Nemle birlikte sıcaklık 44 derece olarak hissedildi. Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşarken Bartın –Zonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde sıcak hava nedeniyle asfaltın eridiği görüldü.

Karayolları ekiplerince asfalt erimesi görülen bölgelerde kumlama çalışması yapıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Manavgat'ta inanılmaz görüntüler yangının tam ortasındaydılar
Foto Galeri Manavgat'ta inanılmaz görüntüler yangının tam ortasındaydılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan hükümeti orman yangınlardaki ihmal iddiasıyla eleştirdi
Ali Babacan hükümeti orman yangınlardaki ihmal iddiasıyla eleştirdi
Galatasaray yeni 10 numarayı buldu! Fatih Terim'in 'İzledim' dediği isim Claudinho
Galatasaray yeni 10 numarayı buldu! Fatih Terim'in 'İzledim' dediği isim Claudinho
Davutoğlu yangın bölgesinden tepki gösterdi: Geç müdahale edildi, bunu görmemiz lazım
Davutoğlu yangın bölgesinden tepki gösterdi: Geç müdahale edildi, bunu görmemiz lazım
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu dönüş yapan ve geri çeviren ülkeleri açıkladı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu dönüş yapan ve geri çeviren ülkeleri açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti iddiası yerine 3 ismin adı geçiyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti iddiası yerine 3 ismin adı geçiyor
Masterchef Fatma Polat kimdir kaç yaşında aslen nereli? Fatma Polat evli mi?
Masterchef Fatma Polat kimdir kaç yaşında aslen nereli? Fatma Polat evli mi?
Nallıhan Belediye Başkanı AK Partili İsmail Öntaş: Kuş cennetindeki yangını kuş çıkarmış
Nallıhan Belediye Başkanı AK Partili İsmail Öntaş: Kuş cennetindeki yangını kuş çıkarmış
Orman Genel Müdür Yardımcısı  açıklamasıyla olay yarattı: Hava gücümüz iyi ama...
Orman Genel Müdür Yardımcısı  açıklamasıyla olay yarattı: Hava gücümüz iyi ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür
Dünyanın en uzun Covid-19 hastasında keşfedildi: Spor salonu gibi kullandı
Dünyanın en uzun Covid-19 hastasında keşfedildi: Spor salonu gibi kullandı