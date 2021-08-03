Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti iddiası yerine 3 ismin adı geçiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddia edilmişti. Henüz resmileşmeyen karara rağmen Ankara kulislerinde yeni Milli Eğitim Bakanlığı için üç ismin adı geçiyor.

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Koronavirüs döneminde zor bir zaman geçiren eğitim sistemi büyük bir yara almıştı. Bu dönemde yıpranan isimlerden biri olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddia edilmişti.

İstifasını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunan Ziya Selçuk'un yerine üç ismin düşünüldüğü iddia edildi.

İstifa söylentileri yayıldı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabı üzerinden, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiğini iddia etmişti. Gazeteci Candaş Tolga Işık paylaşımında, Yeni bakanın kim olacağına dair 2 aday var. Sanırım karar verildiğinde duyurulacak" ifadelerini kullandı.

3 ismin adı geçiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddiaları sonrası Ankara kulislerinde üç ismin adı Milli Eğitim Bakanlığı için geçiyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Ziya Selçuk'un yerine Yusuf Tekin, Yekta Saraç, Birol Akgün isimlerini düşündüğü iddia edildi.