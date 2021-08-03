BIST 1.404
DOLAR 8,44
EURO 10,03
ALTIN 492,12
HABER /  POLİTİKA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti iddiası yerine 3 ismin adı geçiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti iddiası yerine 3 ismin adı geçiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddia edilmişti. Henüz resmileşmeyen karara rağmen Ankara kulislerinde yeni Milli Eğitim Bakanlığı için üç ismin adı geçiyor.

Abone ol

Koronavirüs döneminde zor bir zaman geçiren eğitim sistemi büyük bir yara almıştı. Bu dönemde yıpranan isimlerden biri olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddia edilmişti.

İstifasını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunan Ziya Selçuk'un yerine üç ismin düşünüldüğü iddia edildi.

İstifa söylentileri yayıldı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabı üzerinden, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiğini iddia etmişti. Gazeteci Candaş Tolga Işık paylaşımında, Yeni bakanın kim olacağına dair 2 aday var. Sanırım karar verildiğinde duyurulacak" ifadelerini kullandı.

3 ismin adı geçiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddiaları sonrası Ankara kulislerinde üç ismin adı Milli Eğitim Bakanlığı için geçiyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Ziya Selçuk'un yerine Yusuf Tekin, Yekta Saraç, Birol Akgün isimlerini düşündüğü iddia edildi.

İlgili Haberler
Manavgat Bodrum Milas Marmaris orman yangınlarında son durum Köyceğiz'de iki mahalle boşaltıldı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Manavgat'ta inanılmaz görüntüler yangının tam ortasındaydılar
Foto Galeri Manavgat'ta inanılmaz görüntüler yangının tam ortasındaydılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Fatma Polat kimdir kaç yaşında aslen nereli? Fatma Polat evli mi?
Masterchef Fatma Polat kimdir kaç yaşında aslen nereli? Fatma Polat evli mi?
Nallıhan Belediye Başkanı AK Partili İsmail Öntaş: Kuş cennetindeki yangını kuş çıkarmış
Nallıhan Belediye Başkanı AK Partili İsmail Öntaş: Kuş cennetindeki yangını kuş çıkarmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür
Dünyanın en uzun Covid-19 hastasında keşfedildi: Spor salonu gibi kullandı
Dünyanın en uzun Covid-19 hastasında keşfedildi: Spor salonu gibi kullandı
Milhan Erdem kimdir kaç yaşında Masterchef Milhan Erdem instagram hesabı
Milhan Erdem kimdir kaç yaşında Masterchef Milhan Erdem instagram hesabı
Cumhurbaşkanlığı haritayla yangındaki son durumu paylaştı!
Cumhurbaşkanlığı haritayla yangındaki son durumu paylaştı!
3 haftadır sürüyor! Sibirya’daki orman yangınları yerleşim alanlarına sıçradı
3 haftadır sürüyor! Sibirya’daki orman yangınları yerleşim alanlarına sıçradı
Kayseri'de 15 dakika arayla baba ve oğlu vefat etti! Gözyaşları sel oldu
Kayseri'de 15 dakika arayla baba ve oğlu vefat etti! Gözyaşları sel oldu
İHA'larla orman yangınlarına ''nokta atışı'' müdahale
İHA'larla orman yangınlarına ''nokta atışı'' müdahale
Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için halk öfkesi lazım!
Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için halk öfkesi lazım!