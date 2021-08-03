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3 haftadır sürüyor! Sibirya’daki orman yangınları yerleşim alanlarına sıçradı

3 haftadır sürüyor! Sibirya’daki orman yangınları yerleşim alanlarına sıçradı

SİBİRYA’da 3 haftadır devam eden ve 1 buçuk milyon hektarlık alanı küle çeviren orman yangınları yerleşim alanlarına sıçrarken dumanlardan dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle havadan müdahalelere ara verildi.

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Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Yakutistan’da ormanlık alanlarda yaklaşık 3 haftadır devam eden yangınlar nedeniyle bölge halkı zor günler geçiriyor. Yüzde 80’i ormanlık alanlarla kaplı olan Yakutistan’da alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması nedeniyle Kazachinsko-Lensky, Kirensky, Ust-Kutsky, Bodaibinsky ve Katangsky kırsal yerleşim alanlarında halk tahliye edilmeye başlandı.

Rusya Federal Orman Koruma Ajansı (Avialesokhrana) ise daha önce 1.4 milyon hektarlık ormanlık alanın yandığını hatırlatırken dün de orman yangınlarının 340 bin hektarlık alana yayıldığını ve yangınlara müdahalenin görüş mesafesinin azalması nedeniyle zorlaştığını belirtti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 2 bin 250 personelin yanı sıra 284 hava ve kara aracının müdahale ettiği yangınların Yakutistan’a sınır bölgesi olan İrkutsk bölgesine de ulaştığı ve bu bölgenin de tehlike altında olduğu öğrenildi.

Sibirya’da devam eden orman yangınlarında bazı köy evleri ve ahırların yanmaya başladığı bu bölgelerde yangın söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü açıklandı. Sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyrettiği Yakutistan’da dün gündüz saatlerinde duman ve küller gökyüzünü kararttı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle havadan müdahalelere ara verildi.

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