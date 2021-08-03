Wuhan'da 7 yeni vaka alarma geçirdi! Bütün nüfusa Covid-19 testi uygulanacak

Koronavirüsün merkez üssü olduğu düşünülen Çin'in 11 milyon nüfuslu Wuhan kentinde, 7 yeni vaka alarma geçirdi. Şehirde yaşayan herkese Covid-19 testi yapılması kararlaştırıldı.

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Koronavirüsün salgınının ilk kez görüldüğü Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde yaklaşık 14 ay aradan sonra ilk kez yeni vaka tespit edildi. Wuhan Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi’ndeki 7 işçinin koronavirüs testlerinin pozitif sonuç verdiği, aynı gün 3 semptomatik ve 5 asemptomatik vaka daha tespit edildiği belirtildi.

Kentte doğrulanan yerel vakalar yetkilileri alarma geçirdi. Vakalardan 3'ünün Delta mutasyonu olması nedeniyle 2020'nin başlarından bu yana ilk kez bu kadar yüksek yerel vaka görülen bölgede test kampanyası başlatıldı.

Yaklaşık 11 milyonluk kent nüfusuna koronavirüs testi uygulanması kararlaştırıldı.

Tüm eğitim kurumlarına talimat

Son vakaların ardından kamu otoriteleri alarma geçerken, bölgedeki tüm okullara ve eğitim kurumlarına yüz yüze eğitim faaliyetlerini askıya alma ve yerleşkelerindeki sağlık denetimlerini artırmaları talimatı verildi.

Metro istasyonlarının girişlerindeki kontrollerin arttırıldığı kentte, mağaza, alışveriş merkezi ve restoranlarda dezenfeksiyon çalışmaları arttırıldı. Halktan da gerekmedikçe Hubei eyaletini terk etmemeleri istendi. Kentteki aşılama çalışmalarının da hızlandırılacağı aktarıldı.

Yeni tip koronavirüsün ilk görüldüğü yer olan Wuhan’da 23 Ocak 2020’de karantina ilan edilmişti. Kent, 76 günlük karantinanın ardından nisan ayı itibarıyla yeniden açılmıştı. Wuhan’da 2020 yılının haziran ayından bu yana yeni vaka bildirilmemişti.

Şuana kadar 93 bin 193 Covid-19 vakasının doğrulandığı Çin'de 4 bin 636 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.