Simge Aköz kaç yaşında aslen nereli? Simge Aköz boyu ve kilosu kaç?

2022 Tokyo Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ederken tarih yazan milli voleybolcularımızın hayatı da merak konusu oldu. Peki 2 umaralı formayı giyen Simge Aköz kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Simge Aköz sevgilisi kimdir?

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2020 Olimpiyatları devam ederken göğsümüzü kabartan A Milli Voleybol Takımımız da ilgiyle takip ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımında libero pozisyonunda oynayan Simge Aköz başarılarıyla adından söz ettirirken hayatı da merak konusu oldu. Peki 2 numaralı formayı giyen takımın hırslı oyuncusu Simge Aköz kimdir, kiminle sevgili, Simge Aköz kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Simge Aköz kimdir: Simge Şebnem Aköz, 23 Nisan 1991 tarihinde doğdu. Libero pozisyonunda görev almaktadır.

2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'ne katıldı.

Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giymiştir. 2016-2017 sezonundan beri halen Eczacıbaşı VitrA kadrosunda forma giymektedir.