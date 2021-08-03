Alevlerin arasından yürüyerek çıktı! O vatandaş Ziya Coşkun konuştu: Ölmeyi tercih ettim

MARMARİS'te bir televizyon kanalı canlı yayın yaptığı sırada alevlerin arasından çıkıp gelen vatandaş, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. O vatandaş 'Birden alevler iki taraftan sıkıştırdı. Ölmeyi tercih ettim, elim ayağım kesildi. Canlı kalacağım aklıma gelmedi' diye konuştu.

Abone ol

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında, canlı yayın sırasında bir vatandaşın ormanlık alandan kaçmaya çalıştığı anlar yansımıştı. Alevlerin arasından çıkan vatandaş çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı. Alevlerin arasından çıkan 81 yaşındaki Ziya Coşkun, yaşadığı o anları, gözyaşları içinde anlattı.

"Bir ağaç kurtarsam benim için bahtiyarlık olacaktı"

Yangının çıktığı ilk andan itibaren canla başla çalışıldığını söyleyen yaşlı adam, "Memleketimi kurtarabilir miyim?" diye bölgeye gitmiştim. Bir ağaç kurtarırsam benim için en büyük bahtiyarlık o olacaktı" dedi.

"Elim ayağım kesildi takatim kalmadı"

Yangının olduğu yerin önünden toplantı yerine geçtiğini ve birden alevlerin iki taraftan sıkıştırdığını aktaran Coşkun, "Ben arada kaldım. 'Öleyim' dedim. Ölmeyi tercih ettim. Elim ayağım kesildi. Takatim kalmadı. Alevlerden dolayı gömleğim üstüme yapıştı. Çıkaramadım üstümden. İki arkadaş geldi yetişti. Beni sürüyerek çıkardılar" diye konuştu.

"Ben de öleydim onların öldüğü gibi"

Canlı kalacağının aklına gelmediğini ifade eden 81 yaşındaki adam gözyaşları içinde "Benim evlat gözüyle baktığım ağaçlarım gitti. Ben de öleydim onların öldüğü gibi" dedi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar var

Sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Coşkun, "Kollarımda, ellerimde ve ayaklarımda yanıklar var. Ambulansla götürmek istediler istemedim. Kalktım evime geldim. Canımın son damlasına kadar yangınların söndürülmesi için uğraşacağım. Evlat gibi büyüttüğümüz ağaçlarımız gitti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tvnet