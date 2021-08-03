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Afyonkarahisar'da asansör halatı kopunca olanlar oldu! 2 kişi çakıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da asansör halatı kopunca olanlar oldu! 2 kişi çakıldı

AFYONKARAHİSAR'da 3 katlı binanın asansör halatının kopması sonucu asansör kabininde bulunan 2 kişi yaklaşık 9 metreden aşağı çakılarak yaralandı.

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 3 katlı binan asansör halatı koptu. Asansörde bulunan Yılmaz Karagöz ve Hüseyin Karagöz isimli iki kardeş, 3. kattan aşağı indikleri sırada halatın kopması sonucu 9 metreden zemin kata çakıldılar. Aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Asansör kazasında yaralanan iki kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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