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Manavgat'ta alevlerin arasından kurtardıkları köpeğe elleriyle su içirdiler

Manavgat'ta alevlerin arasından kurtardıkları köpeğe elleriyle su içirdiler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangın söndürme çalışmaları sırasında bir mahallede Jandarma ekiplerince kurtarılan köpeğe jandarma personeli elleriyle su içirdi.

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Alevlerden etkilen köpeğin korkusu gözlerine yansırken jandarmanın davranışı takdir topladı. Manavgat ve çevre ilçelerinde 7 gündür aralıksız devam eden orman yangınlarında itfaiyeler ile birlikte Jandarma ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yangına müdahale ettikleri bir mahallede alevlerin arasında kalan bir köpek buldu. Köpeği olay yerinden uzaklaştıran ekipler sakinleşmesi için hayvana elleriyle su içirdi.

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