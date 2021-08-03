Ekuban, Genoa'ya transfer oluyor! Trabzonspor'dan KAP bildirisi

Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın Genoa'ya transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor'da takımdan ayrılmak istediğini daha önce yönetime bildiren ve bir süredir adı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anılan forvet oyuncusu Caleb Ekuban, transferine resmiyet kazandırmak için şehirden ayrıldı.

Trabzonspor'dan yapılan KAP bildirisinde, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Ganalı oyuncu 2019 yılında Leeds United'dan Trabzonspor'a 1 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Ekuban, Trabzonspor formasıyla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.